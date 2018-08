Instituto Acessibilizar na abertura da 2a. Expotai, evento de Acessibilidsde e Inclusão

À frente do Instituto Acessibilizar, Marcos Davi segue à risca a missão que definiu quando deu inicio a esse projeto: “resgatar artistas com deficiência física do anonimato por falta de acessibilidade e oportunidades profissionais no meio artístico”. O trabalho do Instituto Acessibilizar vem crescendo, graças ao apoio de parceiros que se somam a cada dia. Graminho estará mostrando uma ponta deste grande trabalho de resgate, na abertura da 2ª, Expotai, a Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão que será realizada entre os dias 23 e 25 de agosto no pavilhão da Ulbratech no campus da Ulbra, em Canoas, com entrada gratuita. Às 10 horas,na quinta-feira, Marcos Davi fará o show de abertura Vencendo Limites.ao lado de outros artistas como Daniela Bublitz e Gabriel Schuk, com a Banda Muitos Outros. O Show Vencendo Limites tem percorrido várias cidades gaúchas, levando a mensagem da acessibilidade e da superação.

Deixe seu comentário: