Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Conselheiros Edson Brum, Otávio Lessa (TCE/AL), Marco Peixoto e Iradir Pietroski na solenidade alusiva aos 70 anos do Tribunal de Cuentas de La Pampa Province Foto: Divulgação Conselheiros Edson Brum, Otávio Lessa (TCE/AL), Marco Peixoto e Iradir Pietroski na solenidade alusiva aos 70 anos do Tribunal de Cuentas de La Pampa Province. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O conselheiro Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, assumiu a presidência da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR). O mandato de Peixoto é válido para o biênio 2024/2025.

A posse ocorreu na terça-feira (23), durante a reunião anual do Secretariado Permanente da ASUR, no Tribunal de Cuentas de La Pampa Province, que assinalou 70 anos de atuação do controle público.

Na solenidade, o presidente Marco Peixoto lembrou que estava assumindo novamente a direção da ASUR, entidade que abrange os órgãos de controle do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. “Ao retomar à presidência da associação, pretendo trabalhar na ampliação dos Sistemas de Controle da América do Sul,” afirmou.

Eleito presidente, Marco Peixoto agradeceu a confiança depositada em seu nome pelos colegas. Ele também apresentou um plano de trabalho que prevê o convite para que os outros países da América do Sul participem da ASUR.

Ainda em sua manifestação, Peixoto citou como exemplo países como Bolívia e Colômbia. “Vou trabalhar forte na promoção do desenvolvimento e integração regional”, finalizou. O evento contou com a presença do governador da Província de La Pampa, Sérgio Zillioto, além de outras autoridades, como os representantes dos Tribunais de Contas dos países que formam a ASUR.

