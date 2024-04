Colunistas Levante populista

Por Márcio Coimbra | 25 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estamos diante de um delicado movimento político que encontra eco em diversas partes do mundo. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estamos diante de um delicado movimento político que encontra eco em diversas partes do mundo. Insurgentes e populistas ganharam protagonismo mediante uma avalanche de votos e ao mesmo tempo (e também por consequência disso) vivemos um hiato de bons quadros e lideranças políticas no debate público. Este desequilíbrio no sistema deve chegar em breve ao Reino Unido, mudando a configuração de forças no país.

Quando o outono chegar, o país deve enfrentar eleições gerais e os prognósticos deixam os conservadores cada vez mais preocupados. Existe a possibilidade de uma avalanche que pode balançar os pilares de seu partido, com avanço significativo dos trabalhistas. Um movimento tão devastador que pode incluir a derrota do Primeiro-Ministro Rishi Sunak em seu distrito, no norte de Yorkshire, deixando-o sem assento no parlamento.

O abalo do tradicional Partido Conservador se explica por uma série de fatores, porém um deles em especial: cerca de 66 deputados do partido anunciaram que estão se retirando da política e deixarão de disputar a reeleição. O número, entretanto, deverá ser maior, uma vez que se estima que mais de uma centena tomem este caminho, ou seja, praticamente um terço da bancada atual. Entre os nomes que desejam deixar a política encontram-se inclusive ex-chefes de governo, como Theresa May.

Diante de uma derrota praticamente certa, o partido agora se mobiliza para evitar um desastre, similar ao que aconteceu em 1993 no Canadá. Naquele episódio, além de perder as eleições, o partido que ocupava o governo, progressista conservador, perdeu 169 das suas cadeiras no parlamento canadense, restando apenas duas. Praticamente um extermínio político. Os Tories britânicos temem por algo parecido.

Isto é explicado não somente pelo crescimento dos adversários ou pela debandada de políticos tradicionais, mas pela crescente popularidade dos populistas, que ao angariar votos e apoio, deslocam os conservadores moderados do espectro político, passando a ocupar seu lugar. Nigel Farage e seu Reform UK ocupam este espaço e seu sucesso com os eleitores passou a corroer as estruturas do Partido Conservador.

Explico. Hoje existe um confronto interno dentro do partido que opõe de um lado aqueles que defendem um alinhamento com as ideias populistas defendidas por setores mais extremados, próximos do discurso de Farage, uma vez que rendem votos, e os moderados, que defendem o pragmatismo e seu papel como defensores das tradições reformistas, do gradualismo, ou seja, os conservadores reais na verdadeira acepção do termo. A luta entre ambos pela alma do partido será até a morte.

A infiltração dos conservadores pelos populistas e a defesa de que o partido deve pender ao radicalismo dissocia os Tories da sua essência moderada, eixo do conservadorismo britânico. Os populistas hoje se confundem com a direita na cabeça do eleitor e ao conseguir assumir este lugar, deslocam a tradicional centro-direita conservadora para fora do jogo político, o que explica a aposentadoria de tantos parlamentares. Restará saber que partido sobreviverá, ou seja, aquele da moderação tradicional ou apenas o apêndice de um populismo insurgente e radical.

Márcio Coimbra – Cientista Político

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/levante-populista/

Levante populista

2024-04-25