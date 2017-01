Inter decidirá fora de casa e Grêmio jogará na Arena a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil

Um dia após as definições dos quatros times que irão disputar as semifinais da Copa do Brasil, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, os mandos de campos dos confrontos.

O Grêmio decidirá a classificação contra o Cruzeiro na Arena, enquanto o Inter jogará a segunda partida do mata-mata contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Os jogos de ida serão realizados na quarta-feira (26), e os da volta estão marcados para o dia 2 de novembro.

Na noite de ontem (19), no Beira-Rio, o Inter venceu o Santos por 2 a 0 e avançou na competição. Já Grêmio empatou com o Palmeiras por 1 a 1, em São Paulo, e também garantiu a vaga.

Jogos de ida das semifinais Copa do Brasil:

26/10 – Internacional x Atlético-MG (Porto Alegre)

26/10 – Cruzeiro x Grêmio (Belo Horizonte)

Jogos de volta:

02/11 – Atlético-MG x Internacional (Belo Horizonte)

02/11 – Grêmio x Cruzeiro (Porto Alegre)

