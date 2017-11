Inter enfrenta o Guarani no Beira-Rio na despedida da Série B e ainda pode ser campeão

O Internacional se despede neste sábado (25) a partir das 17h30min, no Beira-Rio, da Série B do Campeonato Brasileiro. Disputada pela primeira vez em sua história – e os colorados esperam que seja a última – o Inter já está com o acesso garantido, mas ainda sonha com o título. É que, mesmo que o time ganhe o jogo, ainda depende de um tropeço do América-MG contra o CRB em Belo Horizonte para levar a taça, já que nas últimas rodadas o colorado caiu de rendimento e deixou escapar a chance de ganhar pelas próprias forças.

“Oscilamos muito no início da competição e deixamos escapar. Agora não depende só de nós, mas vamos fazer a nossa parte”, reconheceu o meia Camilo em entrevista na última quinta-feira.

A expectativa é por um grande público na partida de encerramento de 2017, uma vez que os ingressos para os setores livres do estádio estão esgotados, restando apenas lugares nas áreas VIPs.

A preparação para o jogo foi encerrada na manhã desta sexta-feira, em treinamento realizado com os portões fechados no Gigante sob o comando do técnico interino Odair Hellmann. Leandro Damião, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Eduardo Sasha, lesionado, são os desfalques. A tendência é que Nico López e Camilo, respectivamente, sejam os substitutos.

O Guarani está apenas cumprindo tabela, e o técnico Lisca, que negocia a sua renovação, vai mandar a campo um time “misto”. O goleiro Leandro Santos e o volante Betinho cumprem suspensão, e Fumagalli também não viajou com a delegação. O lateral-direito Lenon, o zagueiro Willian Rocha, os meias Bruno Nazário e Juninho, além do atacante Caíque, foram liberados. Já o zagueiro Diego Jussani, o volante Baraka, Richarlyson e o atacante Bruno Mendes são considerados titulares.

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Danilo Fernandes, Cláudio Winck, Thales, Victor Cuesta, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D’Alessandro, Camilo, Nico López.

Internacional – Técnico Lisca

Vagner; Bruno Souza, Jussani, Philipe Maia e Salomão; Evandro, Baraka, Denner, Luiz Fernando e Richarlyson; Bruno Mendes.

Arbitragem

Rodolpho Toski Marques – PR (FIFA), auxiliado por Bruno Boschilia – PR (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos – PR (CBF).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM.

