Futebol Inter se apega em ‘garantias’ para manter permanência de Guerrero frente investida do Boca Juniors

Por Redação O Sul * | 26 de novembro de 2019

Dirigentes do clube argentino já estão em contato com representantes do peruano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O centroavante Paolo Guerrero está no alvo do Boca Juniors para a próxima temporada. Dirigentes do clube argentino já estiveram em contato com representantes do peruano para delimitar parâmetros de salário e tempo de contrato que o jogador gostaria, além de estimar a pedida do Inter em uma eventual transferência. A informação é da Rádio Grenal.

A direção do colorado, por sua vez, diz não ter recebido nenhum contato do time de Buenos Aires e diz ter garantias sobre a permanência do camisa 9 em Porto Alegre. Guerrero tem contrato até 2021 com o Inter, e a multa rescisória não tem valor fixado, no modelo de negócio é o clube gaúcho que estipula o valor.

Anunciado em agosto de 2018 pelo Inter, Guerrero passou por momentos de “pesadelo” até ser destaque no time. Oito dias após a apresentação no Beira-Rio, Guerrero teve o direito de jogar suspenso . Uma decisão da Justiça suíça revogou a liminar que permitia a atuação do jogador. A partir dali, iniciou-se a busca do jogador para provar sua inocência e retomar o direito de voltar a jogar futebol. Mas os recursos não foram aceitos.

Paolo Guerrero precisou cumprir a punição inicial de 14 meses aplicadas pelo TAS e só voltou aos gramados em abril deste ano. Após ficar meses longe de seu oficio, Guerrero entro em campo no dia 6 de abril. Logo na data em que o estádio colorado completava 50 anos, o camisa 9 estreou pelo Inter e de cara marcou seu primeiro gol, que colocou o time na final do Campeonato Gaúcho. De lá para cá, são 37 jogos e 17 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

