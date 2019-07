Inter tem treino com parte fechado antes de enfrentar o Palmeiras

*Valéria Possamai

Na tarde desta terça-feira (16), o Inter realizou o último treino antes de encarar o Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo ocorre nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio.

A última atividade teve maior parte fechada aos jornalistas, apenas o rachão foi liberado para o acesso, no CT Parque Gigante. Os jogadores também praticaram cobranças de pênaltis já no fim do trabalho. Apesar do mistério, o time deve apenas uma novidade na busca pela vaga às semifinais.

Por se tratar de uma partida disputada no recinto colorado, o estádio Beira-Rio, D’Alessandro deve retomar a titularidade. Ainda no setor ofensivo, Patrick retorna a recompor o sistema de meio-campo, formando o tripé de volantes com Rodrigo Dourado e Edenilson. Assim, Nonato fica no banco de reservas.

Dois jogadores estão fora do duelo por conta de problemas musculares, Zeca e William Pottker.

Com o revés por 1 a 0, no primeiro jogo, na casa adversário, o colorado precisa de uma vitória de dois ou mais gols para garantir a classificação no tempo normal. Se for por um gol de diferença, o jogo vai para as penalidades.

O provável Inter para enfrentar o Palmeiras tem: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D’Alessandro e Patrick, e Paolo Guerrero.

Transmissão

Acompanhe a transmissão de Inter e Palmeiras pela Rádio Grenal, FM 95,9.

Blitz Driblando o Frio na Grenal

Nesta quarta-feira (16) será a vez do estádio Beira-Rio receber a blitz da campanha da Rádio Grenal, Driblando o Frio no Grenal. A partir das 19h30, a equipe da rádio estará em dois pontos para a arrecadação de agasalhos, antes da partida entre Inter e Palmeiras, pela Copa do Brasil.

Os torcedores colorados poderão fazer suas doações entre 19h30 até 21h30, nos seguintes pontos: Loja 23 (em frente a Padre Cacique) e na Central de Atendimento ( 2° andar Edifício Garagem, ao lado da passarela).

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: