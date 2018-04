Intercâmbio para quem tem mais de 50 anos é tema de bate-papo gratuito

Tem gente que acha que intercâmbio é coisa de adolescente. Que é ótimo para quem ainda não começou a trabalhar ou precisa daquele tempo para pensar o que quer fazer antes de prestar vestibular. Não é verdade. A CI Intercâmbio e Viagem possui o “Intercâmbio 50+”, para quem já passou dos 50 anos. No próximo dia 05 de abril, às 18h, a Supervisora da Região Sul da CI, Ana Flora Bestetti, conduzirá um bate-papo, com entrada franca, sobre opções de destinos e cursos. O encontro será na Fênix English School (Av. Otto Niemeyer, 1154 – Tristeza). Confirmar presença pelo telefone: 51-3062 0626.

“O Intercâmbio 50+ é um programa para quem já está com a vida mais estável, com os filhos crescidos, cansado da rotina e com mais tempo livre para viajar e conhecer tudo que o mundo tem a oferece”, afirma Ana Flora Bestetti. Tem cursos de inglês, espanhol, francês ou italiano. Os destinos disponíveis são nada menos que Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Malta. A acomodação pode ser em casa de família, ideal para uma imersão na cultura local, em hotel ou flat perto da escola. “O programa acontece nas melhores épocas para viajar de férias, quando é baixa temporada no exterior”, conclui Ana Flora.

Serviço:

Bate-papo Programa 50+/ Dia 05 de abril às 18h/ Fênix English School (Av. Otto Niemeyer, 1154 – Tristeza)/ Entrada Franca/ Informações: 51-3062 0626

