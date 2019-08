Internado, Ary Toledo passará por avaliação psiquiátrica

O humorista de 81 anos, Ary Toledo, não está passando por um momento bom. As risadas estão dando lugar a uma preocupação: ele sofre para se alimentar e urinar. Já internado a 38 dias no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Ary está com pneumonia aguda, bronquiolite e água nos pulmões.

Segundo o repórter Bruno Tálamo, do “A Tarde é Sua”, se a situação não melhorar, os médicos terão que colocar uma bolsa de urina e uma sonda gástrica. Além disso, o jornalista também disse que Ary passará por uma avaliação psiquiátrica por causa da depressão, que pode estar interferindo na evolução clínica do humorista.

Entrevista Exclusiva

A assessora de imprensa de Ary Toledo, Fátima Freitas, concedeu uma entrevista exclusiva no programa da Rede Pampa e falou sobre a condição clínica do artista. “O quadro é muito delicado, porém estável. Mas muito muito, muito delicado”, informou ela. “Ele não fala, não anda, está deprimido e não presta muita atenção no que a gente está falando nesse momento. Tem um histórico de pneumonias antigas, mas essa é a mais forte. Derrubou o grande Ary e ele perdeu mais de 20kg”, acrescentou.

