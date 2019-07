Internautas fazem campanha para Gretchen ser a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos

Rainha do rebolado e rainha da internet, Gretchen virou mais um meme. Agora na corrida pela embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Desde que o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro foi ventilado como postulante ao cargo, as brincadeiras não param. Agora, é a vez dos internautas lançarem uma campanha para que a cantora seja a embaixadora.

Segundo o meme, predicados não lhe faltam. “Já fritou hambúrguer nos EUA. Fala inglês fluente. Tem vivência e conhece a cultura local. Boa relação com os americanos”, diz o cartaz, lembrando da parceria da brasileira com Katy Perry.

Gretchen, claro, adorou a ideia. “Genteeee. Eu amo a internet cada dia. Cada segundo”, escreveu ao compartilhar o meme. A cantora foi muito apoiada por seus seguidores que já começam a viralizar a hashtag “gretchenembaixadora”. “Tem meu apoio”, “Sou muito mais, Maria Gretchen embaixadora!”, “#GretchenEmbaixadora vamo subir essa tag, meu povooooo”, “maravilhosa, mãe do povo brasileiro.”, “Ai que bom, é mulher! Um bom nome para disputar a vaga.”

Crítica

Na última quinta-feira (11), Gretchen estreou como Gina em “A Dona do Pedaço”, novela da TV Globo. Na trama de Walcyr Carrasco, a personagem terá um caso com Eusébio (Marco Nanini). O autor comentou sobre a participação da rainha do rebolado na história.

“Não a considero boa atriz. Eu a acho interessante e sei que as pessoas têm vontade de vê-la. Já fiz isso em outras novelas. Traz uma surpresa à trama. Eu queria uma pessoa popular e engraçada para ser a namorada do Marco Nanini”, disse ele. Walcyr também revelou que Luan Santana será a próxima participação especial de “A Dona do Pedaço”.

Thammy

O digital influencer Thammy Miranda, filho de Gretchen, e a mulher, Andressa Ferreira, já escolheram o nome do primeiro filho juntos. Poucos dias após descobrirem que serão pais de um menino, eles revelaram que a criança vai se chamar Bento. A morena engravidou por meio da fertilização in vitro, realizada nos Estados Unidos. Ela já está no terceiro mês da gestação. A revelação do nome foi feita nas redes sociais. Thammy falou: “Faz o anúncio oficial. Fala o que você falou para a moça do restaurante”.

Então Andressa confidenciou: “A gente foi almoçar agora e perguntaram o nome do bebê. ‘Vai ser Bento mesmo?’. Eu falei: ‘meu sogro falou que não dá pra mudar, que o astral já entendeu que nome dele é Bento. Não dá pra mudar mais. Já está sendo chamado assim’. Então é assim. Vai ser Bento mesmo”.

Deixe seu comentário: