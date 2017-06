Ioga com cabras é a última moda nos Estados Unidos

“Mas depois que você está lá e sente o calor do animal, e você está no pasto, sob o sol, com as árvores e o céu azul em volta, você se sente relaxado e em paz”, conta Ebrahimi, de 53 anos.

Cerca de 20 pessoas e 15 cabras – 11 filhotes e quatro mães – participaram desta aula ao ar livre.

Enquanto a instrutora Meridith Lana estimulava os participantes a “exalar”, “contrair o abdome” e “ficar atento à postura”, ouvia-se ao fundo o balido dos animais, que pulavam nas costas dos alunos, comiam seus cabelos e barbas e lambiam seus rostos.

Alguns também responderam o chamado da natureza.

“Não tem preço”

“São adoráveis e amigáveis”, diz Lana após a aula. “É verdade que elas comem seu cabelo e deixam ‘presentes’ no seu colchonete, mas é tudo muito divertido”. “A terapia que você encontra aqui não tem preço”, acrescenta.

Danette McReynolds, cuja família é proprietária das cabras, explica que decidiu aceitar a proposta de acolher as aulas para arrecadar dinheiro para sua filha de 16 anos e uma amiga, que planejam expor os animais em um evento em Wisconsin neste verão boreal.

“Nós não sabíamos se as aulas iriam bem, mas decolaram, estamos com todos os lugares ocupados”, disse. “As pessoas adoram. Elas abraçam as cabras e relaxam”.

Lana assegura que interagir com as cabras é uma experiência similar a brincar com um animal de estimação, atividade que alivia o estresse e faz as pessoas se sentirem melhor, conforme foi demonstrado em estudos clínicos.

“A felicidade que as cabras proporcionam é ótima”, disse. “Todos os animais são terapêuticos, mas as cabras têm algo que é simplesmente incrível”.