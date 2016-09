Irmã de Kim Kardashian bomba na internet com vídeo de lingerie; assista

Seguindo os passos da irmã mais velha, Kim Kardashian, que já “quebrou” a internet várias vezes ao postar fotos ousadas, Kylie Jenner, de 19 anos, resolveu “causar”, na noite desta quarta-feira, ao postar um vídeo no qual aparece usando apenas roupas íntimas. A gravação conquistou internautas, que encheram a jovem de elogios, e ganhou mais de 5 milhões de visualizações.

No vídeo, de frente para um espelho, a morena brinca de sacudir a cabeça e “seduz” os internautas. “Bela”, elogiou um seguidor. Outro brincou: “Com uma mulher dessa, eu não sairia de casa”.

Kylie Jenner, estrela do reality show americano “Keeping up with the Kardashians” ao lado das irmãs, tem apostado em uma linha de cosmésticos para turbinar ainda mais sua fortuna. Com o dinheiro, recentemente, ela comprou um mansão em Calabasas, nos EUA, onde mora perto da família. (AG)

Um vídeo publicado por King Kylie (@kyliejenner) em Ago 31, 2016 às 2:18 PDT

Comentários