J8 Marketing investe em diferenciação no mercado

A J8 Marketing atua desde 2009 com foco no marketing digital, produção de websites, campanhas e gerenciamento de redes sociais. Com o novo formato, agora, a empresa investe também na diferenciação, com foco em vendas, entendendo que a experiência do usuário e um pouco de ousadia geram resultados positivos.

“O mercado muda a todo instante, percebemos que muitas empresas vendem comunicação, mas sem foco em gerar vendas. Nosso papel é atuar utilizando técnicas de vendas, com comunicação qualificada, realizando um marketing apurado desde o lançamento da campanha até o atendimento final, os nossos treinamentos são assim. Sem vendas, todo marketing é um fracasso”, disse o publicitário Carlos Minuzzo, da J8.

Minuzzo, que também é comunicador de rádio e TV, observou através das interações com o público que o papel do atendimento é fundamental para o fechamento de negócios, aumentando a conversão em vendas.

“Queremos levar aos empresários um marketing de qualidade e que gere resultados. Criamos campanhas para elaboração de produtos, advogados, imobiliárias e outros nichos de mercados pouco explorados no que diz respeito à qualidade e diferenciação de vendas. Apostamos também na experiência do usuário. Em uma campanha que realizamos para a Arnold Sports Festival [evento do Arnold Schwarzenegger no Brasil] conseguimos realizar 50% de conversão em vendas de todos os acessos na página. Foi incrível e ao mesmo tempo um trabalho desafiador.”

“Criamos conceito, ideias e posicionamentos para quem está ‘à deriva’ e não sabe por onde começar. Já criamos programas de rádio, vinhetas, promoções para construtoras, treinamentos de imobiliárias, elaboração e conceito de produtos comerciais. Produzimos peças especiais e entregamos o pacote completo”, destacou Minuzzo. Mais informações no site www.jeronimo8.com.br.

