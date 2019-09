O ex-presidente francês Jacques Chirac, que morreu na quinta (26) aos 86 anos, receberá no domingo (29) uma homenagem no Palácio dos Inválidos em em Paris, anunciou a família. No dia seguinte, sepultamento será no cemitério de Montparnasse. O enterro de Jacques Chirac, que foi presidente entre 1995 e 2007, acontecerá na segunda (30) e será estritamente privado.