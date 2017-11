Jogada ensaiada

No plano político, o governo Temer veio do chá quente ao café frio. Tendo assumido com apoio de quase 80% dos parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados, dava sinais de que iria navegar em mar tranquilo. Nove meses e meio depois, estourou o torpedo da denúncia dos irmãos Batista e o governo viu alguns partidos aliados se jogarem na água com boias de salvamento.

Outro aliado está desembarcando. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não se exporia ao publicar artigo no jornal O Globo, pedindo para o PSDB entregar os ministérios que ocupa de forma inexpressiva. Está tudo combinado. Permanecerá apenas a tradicional e conhecida Ala dos LCs (Loucos por Cargos). São tucanos que se agarram com unhas e dentes, não havendo quem os tire.

Como é

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que tem sede em Porto Alegre, vai julgar o processo do ex-presidente Lula. A análise de muitas outras decisões mostra que os desembargadores não apresentam votos muito discrepantes entre si. Também tendem a tornar mais pesadas as sentenças do juiz Sérgio Moro.

Dor no bolso

Os planos de saúde do sistema privado atendem a mais de 5 milhões de usuários no País. Amanhã, em regime de urgência, a Câmara dos Deputados votará projeto que faz 140 alterações na lei para prejudicar os consumidores. Os números mostram que a saúde suplementar perde clientes. Em todo o País, nos últimos 12 meses, 190 mil pessoas se desligaram do serviço. Dá prever o que acontecerá com o aumento das mensalidades.

Não andou

Há 64 projetos de lei na fila de votações da Assembleia Legislativa. O mais antigo foi protocolado em 1995 pelo deputado João Fischer, que prevê ciclovias em todos os planos rodoviários estaduais.

De novo

João Vicente Goulart, filho do ex-presidente Jango, elegeu-se para a Assembleia Legislativa em 1982 e integrou a bancada de 12 deputados do PDT. Entre eles, Carlos Araújo, Romildo Bolzan, Dilamar Machado, Beno Burmann, Porfírio Peixoto e João Severiano.

Agora, João Vicente é lançado pelo Partido Pátria Livre para concorrer à Presidência da República.

Atentos

Pais de alunos se assustam com o aumento das mensalidades nas escolas particulares do Rio Grande do Sul, que ficarão bem acima da inflação em 2018. Muitos pedem a planilha de custos e vão acionar o Ministério Público para recalcular valor.

Em ponto morto

A tendência é de que a regulamentação dos aplicativos Uber, Cabify e 99 ficará só para 2018. A tramitação do projeto começou em abril deste ano.

Deixe seu comentário: