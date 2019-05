A 17ª edição dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre encerra-se nesta sexta-feira (24), com a disputa dos esportes coletivos, no ginásio do Sesc Protásio Alves (antigo Sesc Campestre), na av. Protásio Alves, 6220, a partir das 9h. Haverá jogos de futsal e vôlei. Se não chover, ocorrerão disputas também de futebol sete. O objetivo é estimular a prática esportiva e a inclusão social.