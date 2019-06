Um jovem salvou nos últimos segundos uma menina que caiu do segundo andar de um prédio na Turquia . O momento, capturado por uma câmera de segurança, foi compartilhado na internet, onde internautas celebram o gesto heroico. A garotinha não se feriu no acidente. O caso ocorreu na semana passada em um bairro popular do distrito de Fatih, no lado europeu de Istambul.

