Juliana Paes anda de bichinho com os filhos no shopping e leva caçula no ombro

Depois de Bruna Marquezine e Fernanda Souza se divertirem em uma corrida de bichinhos em um shopping do Rio, neste domingo (4) Juliana Paes curtiu essa aventura com seus filhos. Ao lado de Pedro, de 6 anos, e Antonio, de 3, a artista esbanjou estilo com um vestido curtinho e tênis, para aguentar o pique dos meninos. Na hora de ir embora, o filho caçula da atriz pediu colo e Juliana não titubeou: subiu as escadas rolantes com Antonio no ombro, no melhor estilo cavalinho.

Durante o passeio, Juliana encontrou Maria Ribeiro, que ganhou declaração de amor de Caio Blat ao fazer 40 anos. Acompanhada por amigos, a mulher de Carlos Eduardo Baptista, com quem acaba de voltar de uma viagem pela Grécia, deixou os filhos em uma brinquedoteca e sentou para tomar um café.

Artista mantém corpo enxuto com dieta moderada e exercícios físicos

Depois de exibir um corpo invejável durante sua viagem, onde abusou de looks estilosos, Juliana Paes retomou sua rotina de malhação logo que voltou ao Brasil. “Recomeçamos! Treino pós férias. Preguiça, mas tem que ir”, escreveu ela na legenda da imagem postada em seu Instagram.

Mas engana-se quem pensa que Juliana Paes se priva de todos os prazeres da mesa para ficar em forma. Aos 37 anos a artista prefere evitar o radicalismo: “Procurei diminuir os carboidratos e como muita proteína. Fiz durante dois meses uma dieta de baixo índice glicêmico e estou na manutenção. Não faço dieta restrita, mas também não enfio o pé na jaca. Me permito comer um docinho em algum momento do dia”, explicou.

