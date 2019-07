Juliana Paes, Paolla Oliveira, Sérgio Guizé e Gianecchini postam foto no edredom

Parte do elenco da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, aproveitou uma pausa na gravação para brincar com os fãs no Instagram na noite da última sexta-feira (05). Juliana Paes, Paolla Oliveira, Sérgio Guizé e Reynaldo Gianecchini publicaram uma foto embaixo do edredom.

Paolla e Guizé compartilharam o momento de descontração e escreveram: “Isso a Globo não mostra”. Já Juliana Paes e Gianecchini foram mais contidos e escreveram “sextou pra gente!”. Juliana, no entanto, usou #Noronhese na publicação, relembraram a polêmica do “surubão de Noronha” – boatos davam conta que globais costumam praticar sexo em grupo durante viagens a Fernando de Noronha. Nos comentários, internautas não perdoaram a brincadeira. “Definição de tanto faz atualizada com sucesso!”, comentou um. “Surubão de Noronha parte 2”, comentou outro.

Surubão de Noronha

O termo “Surubão de Noronha” surgiu durante a polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento. Na época, um perfil anônimo no Instagram surgiu questionamento o comportamento de grande parte do elenco da TV Globo citado na separação.

O perfil, que saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa – acusada de ter se envolvido com Loreto –, fez inúmeras postagens afirmando a existência de um “dark room” na emissora e que diversos atores e atrizes costumam organizar surubas em Fernando de Noronha.

Medidas judiciais

Paolla Oliveira publicou um esclarecimento em seu Instagram sobre um suposto vídeo íntimo que estaria sendo falsamente atribuído a ela na internet no início do mês. “Me deparei com uma mentira circulando sobre mim. Supostamente eu estaria em um vídeo onde claramente não sou eu. Em dois minutos de pesquisa, qualquer pessoa que teve acesso a isso descobriria que não existe isso de supostamente. Não sou eu”, afirmou a atriz.

Em seguida, Paolla prosseguiu: “Precisamos ter mais responsabilidade ao espalhar alguma ‘notícia’, principalmente num período onde a verdade tem cada vez menos espaço.” “Esse boato que criaram a meu respeito acontece num momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Seja contra mim ou contra qualquer outra. Então não vou me calar!”, finalizou.

A atriz ainda afirmou que acionou o advogado Ricardo Brajterman para ir “atrás dos culpados por esse crime”. O advogado também falou sobre o caso de Paolla em seu Instagram, a quem, segundo ele, “estão atribuindo, com má-fé e maldade, ser protagonista de um filme de sexo explícito.” “Tomarei as medidas judiciais cabíveis nas esferas cível e criminal contra aqueles que compartilharem ou publicarem qualquer imagem pornográfica associando o nome de Paolla à pornografia”, afirmou.

Deixe seu comentário: