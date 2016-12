Justiça argentina bloqueia bens da herança do ex-presidente Néstor Kirchner

A Justiça da Argentina determinou na sexta-feira (30) o embargo dos bens da herança do falecido ex-presidente Néstor Kirchner que pertencem aos dois filhos que teve com a também ex-presidente do país Cristina Kirchner, em um processo que investiga supostas irregularidades na empresa Hotesur, de propriedade da família.

Dentro da mesma investigação, a Justiça já havia embargado em julho US$ 4,66 milhões contidos nas caixas de segurança de propriedade de Florencia, assim como US$ 1,03 milhão de uma conta bancária e US$ 3,3 mil de outra. Na ocasião, a jovem afirmou que o dinheiro era produto da herança do seu pai e da cessão efetuada por sua mãe.