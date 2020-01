Notas Brasil Justiça decreta prisão de mecânico que atropelou 17 pessoas

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do mecânico Paulo Alves da Silva identificado como o motorista da caminhonete que atropelou 17 pessoas e matou duas delas, em Nova Independência (SP), na noite de domingo (16). Segundo a polícia, antes do crime, Paulo estava no bar com a mulher e teria discutido com outras pessoas no local.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário