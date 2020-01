Celebridades Justin Bieber confirma diagnóstico de doença de Lyme, causada por carrapato

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Bieber escreveu sobre o caso no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Bieber escreveu sobre o caso no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O site americano TMZ noticiou nesta quarta-feira (8) que o cantor Justin Bieber, 25, teve uma depressão profunda no ano passado por sofrer com alguns sintomas que nenhum médico conseguia decifrar a causa: tratava-se da doença de Lyme, causada pela picada do carrapato.

O cantor confirmou a informação através de um post no Instagram.

“Enquanto muitos ficavam dizendo que ‘Justin Bieber está horrível’ ou usando drogas, eles não perceberam que recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não apenas isso, eu tive um caso crônico de mononucleose que afetou a minha pele, meu cérebro, minha energia e minha saúde no geral”, postou.

“Essas coisas serão explicadas na série documental que eu vou colocar no YouTube em breve. Vocês vão poder saber sobre tudo que estou lutando e superando”, seguiu.

“Os últimos anos foram difíceis, mas ter o tratamento certo me ajudará a lidar com essa doença incurável. Voltarei e melhor do que nunca”.

Com o diagnóstico correto, Bieber está se tratando com os remédios adequados e se prepara para lançar um disco e sair em turnê em 2020.

A doença de Lyme

A doença foi descoberta na década de 70, na cidade de Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos. O início costuma ser uma lesão na pele e, depois, pode causar sintomas semelhantes a uma virose, como dores na cabeça e febre. O paciente pode ter manifestações na pele, nas articulações, no sistema nervoso ou no coração.

A bactéria é a borrelia, semelhante à que causa a Sífilis, mas Lyme não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível.

O tratamento é todo a base de medicação, em casa mesmo. A pessoa não precisa ficar acamada, a não ser que haja recorrência e evolução de um caso já avançado.

A doença de Lyme não é tão comum, e cidades urbanas não costumam ser o foco de transmissão. Porém, caso a pessoa seja picada por carrapato, é preciso procurar um médico o mais rápido possível.

A também cantora Avril Lavigne contraiu a doença e parou a carreira durante cinco anos para se tratar. “Eu passei os últimos anos casa doente lutando contra a Doença de Lyme. Estes foram os piores anos da minha vida enquanto eu passava por batalhas físicas e emocionais”, contou.

