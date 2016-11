Justin Bieber diz em show que Instagram é “do demônio”

Os fãs que estavam esperançosos com uma eventual volta de Justin Bieber para o Instagram devem precisar se acostumar com a rede social sem o ídolo. Durante um show em Londres, o cantor perguntou à plateia se ele deveria criar um novo perfil no Instagram – mas foi logo jogando um balde de água fria naqueles que disseram que sim. “Não, eu não quero voltar ao Instagram… Instagram é coisa do demônio. Eu acho que o inferno é o Instagram. Eu tenho 90% de certeza”, disse.

“Quando somos enviados ao inferno, nós ficamos presos num servidor do Instagram. Tipo, você fica aprisionado nas DMs tentando sair”, afirmou. O show foi o último de sua turnê europeia – agora, ele vai tirar férias antes de começar a perna sul-americana da série de apresentações. Durante o show em Londres, ele disse que, no período de descanso, iria curtir uma piscina e talvez “tirar fotos que não vai postar no Instagram”.

O cantor ameaçou bloquear sua conta na rede social em agosto, depois que seus fãs começaram a atacar sua namorada, Sofia Richie. A ex-namorada de Bieber, Selena Gomez, que não tinha sido chamada para a conversa, respondeu o cantor dizendo que ele, então, deveria deixar de publicar fotos com a moça e ser mais amável com as fãs, o que desencadeou uma troca de farpas entre ambos. No fim, Bieber acabou apagando a conta e Selena depois foi ao Snapchat dizer que havia sido “egoísta” nas suas colocações.

