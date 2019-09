Juventude goleia Imperatriz e garante acesso à Série B

No segundo jogo das quartas de final da série C, o Juventude garantiu o acesso à série B, após vencer o Imperatriz por 4 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. Renato Cajá marcou três vezes e Carlos Henrique fechou a conta.

No jogo de ida, os dois times haviam empatado sem gols. Porém, no jogo desta segunda-feira (09), o Verdão se impôs desde o primeiro minuto e conseguiu vencer com facilidade.

Com a vitória, além de garantir vaga na Série B 2020, o Juventude avançou para as semifinais da Série C e vai enfrentar o Naútico nos próximos dois finais de semana.

