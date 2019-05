Katy Perry retorna e lança a música “Never Really Over”

Por Anna Dalbem*

Os lançamentos não param! Ainda nesta sexta-feira (31), a cantora Katy Perry resolveu fazer seu retorno com a faixa “Never Really Over”. A música (que já possui clipe!), produzida por Zedd, é o primeiro single do seu próximo disco, ainda sem nome e data de lançamento. A canção fala sobre términos de relacionamentos e como eles nem sempre significam um final pra sempre.

Confira o clipe, que traz uma referência ao movimento hippie:

E parece que a faixa está fazendo sucesso entre outros artistas também! A cantora Taylor Swift adicionou a música em sua playlist – feita para divulgar seu mais recente single, “ME!”, com músicas que a cantora gosta e tem escutado recentemente – no serviço streaming da Apple. Olha só:

Vale lembrar que as duas possuem um histórico de tretas, mas ambas seguem provando que a paz foi selada e que tudo ficou no passado!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

