Kim Kardashian posa para fotos sem edição e impressiona com maiô cavado

A socialite Kim Kardashian resolveu mostrar aos fãs, e também a quem acha que ela tem um corpão por causa de Photoshop, suas curvas em um ensaio de maiô sem nenhuma edição das fotos com programas para “mudar a aparência”.

A empresária fez um ensaio com um maiô preto cavado para divulgar a peça da sua linha de shapewear. O corpo de Kim é realmente sensacional. Além das belas pernas, a socialite norte-americana mostrou também os braços definidos e uma elasticidade de dar inveja.

Kim Kardashian caprichou nas poses para as lentes do fotógrafo Jackie Nickerson, que já fez outros cliques da beldade durante a sua carreira.

Ela postou as fotos, sem nenhuma edição, em sua conta oficial no Instagram. Kim é uma das celebridades do mundo com maior número de seguidores na plataforma. Atualmente, a empresária conta com quase 152 milhões de fãs.

O que aconteceu com Stacey Stites?

Na manhã de 23 de abril de 1996, a adolescente de 19 anos não apareceu no trabalho. Ela era funcionária de um mercado em Bastrop, perto de Austin, no Texas. Poucas horas depois, o veículo que ela dirigia foi encontrado abandonado. À tarde, seu corpo foi descoberto. Ela havia sido estrangulada com seu próprio cinto.

Investigadores encontraram uma pequena quantidade de sêmen em sua vagina. O sêmen pertencia a Rodney Reed. A polícia tinha o DNA de Reed em seu acervo porque ele havia sido investigado, mas não tinha sido considerado culpado, em outro caso de abuso sexual.

Ele disse que estava tendo um relacionamento escondido com Stacey, que tinha um noivo, e que havia tido uma relação sexual consentida com ela na noite anterior.