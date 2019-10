A Assembleia Legislativa concedeu o troféu “Governador Leonel Brizola” a 14 escolas estaduais e 12 municipais com as notas mais altas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). No Ensino Médio, o melhor desempenho foi do Colégio Tiradentes (Brigada Militar) de Passo Fundo. Já no Fundamental, foram campeãs as escolas Dionísio Lotharo (Tapera) e Dalva Zanotto Lemos (Vacaria).