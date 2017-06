Leilão do 3º Angus de Outono tem alta nas vendas

Apesar do momento difícil da economia, o remate do 3º Angus de Outono cresceu 8,7% comparado à edição de 2016. O evento ocorreu na última terça-feira (13/02), no Parque do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul (RS). Promovido pelo Núcleo Centro Angus e chancelado pela Associação Brasileira de Angus, o leilão arrecadou R$ 529.250,00 com a venda de 385 animais. O valor médio chegou a R$ 1.474,00 por cabeça.

O destaque foi para a média dos 90 terneiros, com quilo vivo cotado a R$ 5,90 e valor de R$ 944,00 por cabeça. As vacas prenhes saíram por R$ 2.049,00. As vacas de invernar, por R$ 1,661,00; as novilhas prenhes, por R$ 1.762,00, e as vaquilhonas, por R$ 1.445,00. As terneiras alcançaram média de R$ 863,00. O lote de fêmeas Angus de número 1, da criadora Joana Hoeder, de Cachoeira do Sul, obteve o melhor valor de venda. As 10 vacas prenhes foram arrematadas por R$ 2.500,00 cada pelo criador Roberto de Alencastro Guimarães, de Cachoeira do Sul.

O presidente do Núcleo Centro Angus, Dimas Rocha, ressaltou a eficiente parceria de entidades e criadores para a execução do remate. “Tivemos boa aceitação por parte dos vendedores, que seguraram por 15 dias os seus animais para levar ao leilão”, pontuou. Segundo Rocha, a oferta de ponta levada à pista veio de cidades da área de atuação do NCA (Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, Pantano Grande, Candelária, Paraíso do Sul, Restinga Seca e Cachoeira do Sul), além de Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital gaúcha.

A tradicional ação beneficente do evento foi em prol do Hospital de Caridade e Beneficência, arrecadando o total de R$ 3.820,00 com a venda de uma novilha doada pela Estância do Chale, de Cachoeira do Sul.

