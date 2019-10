Lesão em amistoso tira Neymar do PSG e da Seleção Brasileira por um mês

Neymar ficará afastado do futebol por cerca de um mês. O jogador sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Nigéria, realizado no último domingo (13).

A partida terminou empatada em 1 a 1. A contusão foi confirmada após ressonância magnética nesta segunda-feira (14). É a terceira vez nos últimos meses que Neymar se lesiona com a seleção.​

No final de maio, ele ficou alguns dias sem treinar após sofrer um choque no joelho. Em 6 de junho, rompeu os ligamentos do tornozelo direito em amistoso contra o Qatar e foi cortado da Copa América.

Se ficar fora por um mês, o brasileiro deverá perder dois jogos da Champions League (ambos contra o Club Brugge-BEL) e três do Campeonato Francês. Um deles, o clássico contra o Olympique de Marselha. Ele também pode perder dois amistosos da seleção, contra Argentina, em 15 de novembro, e Coreia do Sul, quatro dias depois.

Neymar sofreu a lesão ao dar uma arrancada aos 10 minutos do primeiro tempo contra a Nigéria. Imediatamente colocou a mão na perna, sentindo dor, e foi substituído por Philippe Coutinho. Nesta segunda-feira, o atacante postou imagem em sua conta no Instagram em que iniciava o tratamento em Paris.