Grêmio Libertadores 2020: Conmebol define potes e os cabeças de chave

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Sorteio dos confrontos ocorre nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Paraguai Foto: (Divulgação/Conmebol) Foto: (Divulgação/Conmebol)

Foram divulgados os potes do sorteio para a disputa da Copa Libertadores da América de 2020. O sorteio oficial das chaves ocorre na noite desta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

Na definição dos potes divulgados pela entidade, Grêmio, Flamengo e Palmeiras serão os três brasileiros cabeças de chave. O Inter, assim como o Corinthians, que estão na fase de pré-Libertadores ficarão no pote 1. Os paulistas Santos e São Paulo estão no pote 2, enquanto o Athletico-PR aparece no pote 3.

River Plate, Boca Juniors, Nacional-URU, Peñarol e Olimpia são outros cabeças de chave.

Definição dos potes:

Os potes da pré-Libertadores:

Calendário

A fase de pré-Libertadores, onde estão Inter e Corinthians, tem previsão para iniciar na primeira semana de fevereiro. Já a fase de grupos se inicia na semana do dia 4 de março. A grande final ocorre no dia 21 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fotos: (Divulgação/Conmebol)

