Libertadores: o Inter começa os preparativos para o jogo de volta contra o Nacional do Uruguai

Após um sábado de vitória no Campeonato Brasileiro (1 a 0 sobre o Ceará no estádio Beira-Rio), seguido de um dia inteiro de pausa para descanso, o Inter se reapresenta nesta segunda-feira. Objetivo: dar prosseguimento aos preparativos para o jogo de volta contra o Nacional do Uruguai, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América.

O duelo está marcado para as 19h15min desta quarta-feira, em casa. Para avançar no torneio continental (do qual já ergueu a taça em 2006 e 2010), o Colorado precisa de um empate simples por qualquer placar, vantagem conquistada com a vitória de 1 a 0 no primeiro confronto, em Montevidéu, na semana passada, com gol do atacante Paolo Guerrero.

Sem muito tempo para treinar, o Saci terá dois treinos, na segunda metade desta manhã e às 15h30min de terça-feira, quando entra em regime de concentração. E a equipe que se reencontrará com a torcida só deve ser conhecida minutos antes da partida. Uma coisa, porém, é certa: não faltará apoio das arquibancadas e camarotes do Beira-Rio, já que todos os ingressos se esgotaram.

Brasileirão

Apesar da vitória contra o Ceará, que levou o Inter a 20 pontos no Brasileirão, os resultados paralelos da décima-segunda rodada mantiveram o Inter em sexto lugar. O Colorado chegou a “beliscar” momentaneamente a quarta colocação, mas ainda na noite de sábado perdeu a posição para o São Paulo, que somou 21 pontos ao bater o Fluminense por 2 a 1.

Já neste domingo, o time treinado por Odair Hellmann se distanciou um pouco mais do G-4. Motivo: com um empate em 0 a 0 diante do Goiás, o Atlético-MG também chegou a 21 pontos do Tricolor paulista, mas em vantagem no saldo qualificado. Com isso, assumiu a quarta posição, empurrando o Saci gaúcho dois degraus abaixo. O próximo compromisso na competição será no sábado, fora de casa, contra o Fluminense, décimo-sétimo colocado.

