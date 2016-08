Líder da Câmara dos Deputados há dois meses, Rodrigo Maia será presidente interino do Brasil se Dilma cair

No mesmo dia em que assumir definitivamente a Presidência da República caso Dilma Rousseff sofra o impeachment, Michel Temer passará para outro político o controle do País. Com viagem à China marcada para reunião do G20, em 4 e 5 de setembro, o peemedebista será substituído interinamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), eleito para o cargo há apenas dois meses, após a renúncia de Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Como Temer não tem vice, o presidente da Câmara é o próximo na linha sucessória da Presidência. Para o período de ausência, o interino colocou o gabinete presidencial e a estrutura de comunicação do Palácio do Planalto à disposição do aliado, que ficará à frente do Poder Executivo por quase uma semana.

Em conversas com aliados, Maia manifestou a intenção de atuar como um presidente interino discreto. O objetivo é evitar passar a imagem de interesse pelo cargo, o que poderia causar um desgaste desnecessário.

