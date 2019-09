Lollapalooza 2020: venda de ingressos começa hoje

Inicia nesta segunda-feira (23) a venda de ingressos para o Lollapalooza 2020 para o público geral. O festival de música acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Desde o dia 18 de setembro acontece a pré-venda com desconto de 15% para os clientes dos bancos que patrocinam o festival, que será encerrada também nesta segunda. A partir das 10h01, o público terá acesso aos ingressos do Lollapass, que é válido para os três dias do festival. Os preços do primeiro lote são R$ 750 (meia-entrada) e R$ 1.500 (inteira).

O Lolla Day – que dá acesso a apenas um dia do festival – será vendido por R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira). Os ingressos serão vendidos no site do festival, na bilheteria oficial no Citibank Hall, em São Paulo, e em pontos de venda espalhados pelo país.

Deixe seu comentário: