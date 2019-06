Luana Piovani tenta despistar verdadeiro romance usando “amigo gay”

A atriz Luana Piovani não está namorando com o ator capixaba Igor Marchesi, mas a possibilidade do romance viria sido alimentada para que seu verdadeiro “novo ficante” passe longe dos holofotes.

Quando Igor Marchesi foi apontado como affair de Luana, logo que ela se separou de Pedro Scooby, o blog do Leo Dias procurou a atriz e ela negou veementemente, inclusive contando que se tratava de um “amigo gay e que tem namorado”. Igor namora um fotógrafo e é amigo íntimo da ex de Pedro Scooby. O blog afirmou também que ela estaria vivendo, na verdade, um affair com Douglas Villas, um bartender paulista. Ele, inclusive, estaria em Portugal para visitar a amada.

Sobre Douglas, Luana disse não querer responder nada, mas, nas redes sociais, os dois não escondem a proximidade e o carinho. Luana comenta praticamente todas as fotos de Douglas, inclusive uma em que ele aparece no trabalho, um bar na rua da Consolação, em São Paulo, e ela diz: “Conheço esse balcão.” Ele retribuiu com olhares de coração. Em outra postagem, a atriz escreve: “Deus me livre, mas quem me dera”.

Reencontro

O reencontro de Luana Piovani e Pedro Scooby, após o surfista ter assumido namoro com Anitta, deu o que falar no início deste mês. Após as férias em Bali, na Indonésia, a cantora seguiu para o Brasil e o surfista “encarou” a ex em Portugal ao visitar os filhos.

Procurada pela reportagem, Luana, que já falou pelas redes sociais que o ex é sempre bem-vindo em sua casa e que ele dormiu na casa de um amigo por vontade própria, falou que a relação dois dois está bem e que eles conversaram sobre o novo namoro de Scooby.

“Somos uma família. Não tem como não conversar”, disse ela, completando: “Está tudo bem e tende a melhorar.”

A grande dificuldade da relação de Scooby e Luana é que a atriz sempre aparenta estar bem, não fala sobre suas chateações, e por isso os dois acabam se desentendendo. Em entrevista recente ao blog, Luana provocou e disse: “Estou adorando brincar de voyeur. Queremos fotos das festinhas no céu.” Para quem não se lembra, “festinhas no céu” era o nome que Luana e Scooby davam para seus momentos de intimidade quando casados.

Scooby esteve com Anitta em Bali, na Indonésia, de férias. Ele e Anitta estão juntos novamente após um rápido romance em 2016, quando o surfista estava separado de Luana Piovani. “Eu sou um cara que vive intensamente sempre. Às vezes a gente acerta com isso, às vezes não. Ela entende isso demais. Que bom que a gente se reencontrou, espero que dê certo. E, se não der, a gente segue se amando, e se admirando como pessoas”, falou Scooby.

Eles ficaram juntos em 2016 quando Pedro Scooby e Luana Piovani se separaram por alguns meses e o surfista anunciou estar solteiro. Não houve traição com Anitta. O romance terminou após uma briga do casal numa festa. Eles deixaram de se falar e nunca (quase) ninguém soube da história.

Luana Piovani nunca soube do fato. A suspeita do romance estar rolando novamente surgiu quando vários vídeos passaram a circular na web com Anitta e Scooby dançando em uma festinha. Em outros registros é possível ver o surfista ao lado do pai de Anitta, Mauro Machado.

