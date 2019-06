Ludmilla assume namoro com bailarina e faz música para ela

Ludmilla, 24, surpreendeu os fãs ao assumir namoro com uma de suas bailarinas, Brunna Gonçalves. A assessoria da cantora confirmou que as duas estão mantendo um relacionamento, e que Lud teria até escrito uma música para ela, “Espelho”, que integra seu novo DVD “Hello Mundo”.

“É que você me faz bem. Eu quero, muito, muito mais. E só você tem o beijo que me satisfaz. E um jeito de fazer gostoso demais, demais”, diz trecho da música. Em meados de fevereiro, Gonçalves já havia publicado uma série de fotos de shows de Ludmilla e feito uma declaração para a cantora.

“Como uma menina de só 23 anos tem o poder de mudar e tocar na vida de tanta gente? Você foi responsável pelas realizações dos meus maiores sonhos. Coisas que eu nunca imaginei viver, e eu vivi contigo e ainda vivo! Cada dia é uma surpresa, um aprendizado ou até mesmo um puxão de orelha diferente”, escreveu a cantora na legenda.

Apesar de tratar Ludmilla como “amiga” no texto, ela diz que a ama e que “fico muito feliz em poder estar presente nesse dia, mas feliz ainda por estar ali no palco bem do seu ladinho o tempo inteiro, vivendo aquilo contigo, vendo bem de perto sua carinha de feliz”.

Apoio da mãe

A notícia de que Ludmilla está namorando a bailarina Brunna Gonçalves, que faz parte do seu balé, pegou muita gente de surpresa nesta segunda-feira. Menos a mãe da cantora. Silvana Oliveira, fez questão de afirmar publicamente que já sabia e que apoia o relacionamento da filha com uma mulher.

“Deixem as pessoas se assumirem e ser felizes. Deve ser uma merda viver de mentiras”, escreveu Silvana no Stories do Instagram.

Em outro post compartilhando a notícia do romance com uma foto de Ludmilla e Bruna, a empresária afirma: “A felicidade de vocês é a minha. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Eu amo até depois do fim”.

Bruna é carioca de Nilópolis, na Baixada Fluminense, tem 27 anos, tem um canal no Youtube sobre beleza e dança no DVD “Hello, mundo”, que Lud acaba de lançar.

Após o romance vir a tona, Ludmilla também fez um post com a namorada. “É que você me faz bem”, escreveu ela na legenda da primeira foto que publicou com a bailarina.

Para quem não sabe, o romance desenrolou em outubro de 2018, quando elas decidiram dar uma chance ao amor. A bailarina explicou como tudo aconteceu. “Quem tomou a iniciativa foi ela, risos. Isso tem mais ou menos dois anos que aconteceu. Só que na época não deu em nada, ficamos só na amizade mesmo por um bom tempo. A Lud (como a cantora é chamada) se relacionou com outras pessoas e eu também. O mais legal disso tudo é que não nos afastamos por isso, pelo contrário, nos aproximamos mais. Viramos melhores amigas e dessa amizade nós nos apaixonamos”, avaliou.

A nora de Silvana Oliveira e namorada da cantora continuou: “Eu nunca fui muito de expor minha vida. A Ludmilla também não. Então a gente conseguia ser bem discreta diante das pessoas”.

