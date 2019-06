A cantora Ludmilla fez uma revelação surpreendente sobre sua vida amorosa ao blog do jornalista Leo Dias: “estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música ‘Espelho’, que está no meu novo DVD foi dedicada a ela“, afirmou a artista. Brunna dança com Ludmilla desde 2017 e assim como a funkeira, é fã de Beyoncé.

A cantora lança hoje em todo o Brasil o maior projeto de sua carreira, o DVD “Hello Mundo“.

