Luísa Sonza pede Whindersson Nunes em casamento durante show

Gente whindersson vinha falando q queria ser pedido em casamento pra casarmos no religioso (n, ainda, não casamos no religioso) pois pronto pedi ele em casamento agorinha no show dele mds eu amo esse homem dms to tremendo até agr — PANDORA 🗝 (@luisasonza) September 30, 2019

Eu fui pedido em casamento de novo no meio do show em Cuiabá 😭😭😭😭

Te amo amor @luisasonza ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/e8EtjwYF6l — Whindersson (@whindersson) September 30, 2019

Fofos, né?! Para quem não sabe, Whindersson está com um novo show chamado “A Volta Do Que Não Foi”. Com ele, o comediante está passando por várias cidades do Brasil. No momento em que o artista foi pedido em casamento, o número estava sendo apresentado na cidade de Cuiabá, localizada no Mato Grosso.