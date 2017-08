Lula diz que já “apanhou demais” e que as elites perseguem as conquistas do PT

Repetindo mais uma vez o discurso que tem marcado sua caravana pelo Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar as “elites do País” em Currais Novos (RN) na noite de domingo. “A perseguição que eles estão fazendo não é contra o Lula, porque o Lula tem idade o suficiente e já apanhou demais. O que eles estão tentando é tirar do povo brasileiro as conquistas que nós tivemos”, disse.

A uma plateia que ocupou um terço do espaço reservado para seu comício no Largo do Tungstênio, no Centro da cidade, Lula elencou programas como Bolsa Família, Luz Para Todos e a criação de universidades federais como conquistas dos governos do PT.

Acompanhando do prefeito petista da cidade, Odon Júnior, Lula também destacou o projeto de transposição do Rio São Francisco como conquista de seu governo para o Nordeste. No evento, repetiu duas vezes que havia tomado mais cedo um “copo de água” em Campina Grande, na Paraíba, como resultado do projeto de transposição.

Na sexta-feira, antes da visita de Lula, o governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), aliado do ex-presidente, anunciou a suspensão de um racionamento de água que atingia 700 mil pessoas em 19 cidades desde dezembro de 2014. Coutinho disse que a decisão não teve relação com a passagem de Lula por Campina Grande, que também sofria com o racionamento, e que foi tomada com base em dados técnicos.

Em Currais Novos, ruas do Centro foram isoladas, o policiamento reforçado e banheiros públicos, disponibilizados para o público, repetindo a rotina de cidades e Estados governados por aliados por onde Lula vem passando.

O périplo pelo Nordeste vai até terça da próxima semana, quando Lula deve estar em São Luís, no Maranhão, onde pode se encontrar com o ex-presidente do Senado e ex-governador do Estado, José Sarney (PMDB). Na sexta-feira, Lula disse a uma rádio ser “grato a Sarney” pela sua postura à frente do Senado quando era presidente.

Fora do jogo

Com 20% a 30% de preferências nas pesquisas sobre o voto para a Presidência em 2018, Lula começou a assustar os que temem sua volta ao poder. Não se pode, é certo, desprezar o carisma e a capacidade do ex-presidente de conquistar mentes menos informadas.

Mesmo assim, Lula já não é tão competitivo. Para o cientista político Cláudio Couto, o petista voltou a ser o que era antes de 2002: “um candidato de piso alto e teto baixo”. O piso alto lhe dá um lugar no segundo turno; o teto baixo lhe retira chances de vitória.

Lula pode tornar-se inelegível caso a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente à prisão, seja confirmada em segunda instância. A análise a seguir considera uma decisão que preserve seus direitos políticos.

A sua vitória de 2002 muito deveu a três mudanças. Primeira, a da imagem, conduzida pelo marqueteiro Duda Mendonça. O mote “Lulinha paz e amor” foi reforçado por filmes plenos de alegria e bom humor exibidos no horário eleitoral. Agora, Lula voltou ao modo radical. Denominou-se “jararaca” quando o juiz Sergio Moro decretou sua condução coercitiva para depor em inquérito policial.

