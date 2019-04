Macacos-prego surpreendem moradores da zona norte de Porto Alegre

*Por Bárbara Assmann

Os moradores dos bairros Rubem Berta e Alto Petrópolis, na zona Norte de Porto Alegre, estão curiosos com visitas inusitadas: macacos-prego. Preocupados com a aproximação dos animais, a comunidade fez contato com a Equipe de Fauna Silvestre, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), solicitando orientações. Os técnicos da pasta realizaram a vistoria e avaliaram a situação. A orientação da equipe é que a população não tente atrair os animais, nem alimentá-los.

Segundo a bióloga Soraya Ribeiro, da Smams, os macacos-prego são comuns nas matas da cidade, especialmente nos arredores do morro Santana, e conseguem todo o alimento de que necessitam. No caso específico destas duas regiões, os moradores estão alimentando os primatas, o que acaba os atraindo e causando transtornos. “Eles não atacam as pessoas, mas mordem caso se sentirem ameaçados”, frisa Soraya. A espécie identificada é Sapajus nigritus e se alimenta de folhas, frutas, ovos de animais e insetos, tendo cerca de 50 centímetros de altura.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: