A mãe de Brad Pitt apoia a reconciliação do filho com a ex Jennifer Aniston

Mãe de Brad Pitt, Jane afirmou estar feliz ao saber que o ator voltou a falar com Jennifer Aniston, recém-separada de Justin Theroux. Segundo o site “Celebrity Insider”, a matriarca estaria torcendo por uma reconciliação do filho com a ex-mulher.

“É o que ela sonhou por mais de uma década, ela nunca perdeu fé e manteve seu contato com Jennifer ao longo dos anos. Está toda a família estimulando o Brad a conversar com ela e torcendo para que os dois possam se acertar”, contou uma fonte à publicação. De acordo com o informante, Jane nunca foi próxima de Angelina Jolie, com quem o galã mantém uma relação amigável.

Desde a separação de Jennifer, a imprensa internacional vem trazendo especulações sobre o ex-casal. A “Us Weekly”, por exemplo, afirmou que a atriz guardou vários bilhetes amorosos escritos pelo astro de Hollywood.

O conteúdo contém frases como “Você está incrível essa noite” e “Já estou morrendo de saudades”. Entretanto, Justin Theroux teria confrontado a artista, que alegou que os papéis não significavam nada. “Justin tinha momentos de insegurança como esses”, disse um informante.

Recentemente, Angelina se recusou a assinar o acordo de divórcio de 100 milhões de dólares, o equivalente a 327 milhões de reais, oferecido por Brad. É que a atriz estaria reconsiderando o término do relacionamento e arrependida de ter pedido a separação.

Pitt, por sua vez, ficou irritado com a indecisão da ex e descartou vontade de retomar o casamento: “O Brad está extremamente frustrado com a Angelina, ela continua a postergar a assinatura do acordo. O acordo pré-nupcial deles já estabelecia os termos que a Angelina não está aceitando, então o Brad está oferecendo cada vez mais dinheiro, mas ela recusa todas, inclusive a mais recente, de 100 milhões de dólares. Isso tudo tem sido um pesadelo para o Brad. Ele sente muita falta das crianças e pretende levar todas elas para férias fora dos Estados Unidos assim que tudo estiver resolvido”, relatou uma pessoa ao “Hollywood Life”.

Problema com álcool

Após admitir que seu problema com o álcool foi uma das razões para o fim do término do casamento com Angelina Jolie, Pitt – apontado posteriormente como affair de Sienna Miller – esclareceu que não viveu problemas psicológicos durante a separação, conforme alguns veículos estrangeiros chegaram a cogitar. “Não sou suicida, nem nada. Existe ainda muita beleza no mundo e muito amor. E muito amor para dar. Eu não tenho segredos. Eu não tenho nada a esconder. Nós somos humanos e eu acho que a condição humana é muito interessante. Se não estamos falando sobre isso, então não estamos melhorando”, esclareceu o ator.

