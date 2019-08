Mãe e padastro suspeitos de assassinar criança de dois anos são presos em São Leopoldo

Por Carine Bordin

A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta terça-feira (20), uma mãe venezuelana, de 25 anos, e o padrasto brasileiro, de 36 anos, suspeitos de provocarem a morte de uma criança de dois anos e sete meses, filha da mulher. A mulher, que não teve o nome divulgado, tem outro filho, de seis anos, que está sob os cuidados de uma tia.

A operação, intitulada La Niña, ocorreu em São Leopoldo, e foi coordenada pelo delegado Pablo Rocha, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O mandado foi expedido pela 1ª Vara criminal de Canoas.

A morte da criança ocorreu em junho deste ano, no bairro Mato Grande, em Canoas. Inicialmente, o casal afirmou que a menina havia sofrido uma forte queda, mas as investigações apontaram que a criança sofria maus tratos do casal.

De acordo com depoimentos, prontuários médicos e o laudo pericial, a vítima era submetida a constantes agressões e era sujeita a castigos como surras e tomar banho gelado. Entre os motivos, estaria o fato da criança fazer xixi na cama. A mulher confessou ter agredido a filha. Já o padastro contou ter presenciado esses episódios de violência.

Em entrevista para a reportagem de O Sul, o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mário Souza, classificou o crime como gravíssimo. “É o primeiro caso desse tipo registrado em Canoas nesta ano. A criança é um ser indefeso e temos que ter o maior cuidado com isso. É uma investigação complexa, chocante e muito triste de ser revelada”, disse.

O delegado lembrou a importância de denunciar suspeitas de maus tratos. “O sigilo é garantido e todas as informações são apuradas. Precisamos coibir esse tipo de crime”, destacou.

Nesta quarta-feira (21), será feita uma coletiva de imprensa com a divulgação de novas informações sobre o caso que, posteriormente, deve ser remetido ao judiciário.

Canais de denúncia da Polícia Civil:

LINHA DIRETA (51) 3462-6720

www.pc.rs.gov.br

WhatsApp (51) 98608-9984

