Polícia Trio de caçadores armados é preso em Bagé, na Região da Campanha

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Duas espingardas com munições foram apreendidas, além dos animais abatidos Foto: PRF/Divulgação Duas espingardas com munições foram apreendidas, além dos animais abatidos Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quarta-feira (24), na BR-153, em Bagé, na Região da Campanha, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três homens, aprendeu duas armas e munições, além de dois animais abatidos. Eles estavam caçando e não possuíam autorização para a posse ou porte do armamento.

Durante fiscalização, os policiais abordaram um Monza com placas de Bagé. No carro haviam três homens e já foi visualizado carne de animais abatidos em cima do banco traseiro. Os homens disseram que estavam caçando e traziam dois capinchos abatidos.

Ainda no carro foram localizadas duas espingardas, uma calibre .12 com sete munições e uma calibre .22 com dez munições. Nenhum dos homens possuíam autorização para a posse ou porte dos armamentos.

Todos os homens foram presos. Um de 58 anos, de Bagé, outro de 52 anos, de São Sepé, e o outro de 40 anos, de Bagé, este último já preso pela PRF em 2015 portando um revólver calibre .38 sem autorização.

Os presos foram encaminhados para a polícia judiciária em Bagé, com as armas, munições, animais abatidos e veículo apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/trio-de-cacadores-armados-e-preso-em-bage-na-regiao-da-campanha/

Trio de caçadores armados é preso em Bagé, na Região da Campanha

2024-04-24