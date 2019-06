Maiara desativa rede social após rumores de término com Fernando

Um post de Fernando, da dupla com Sorocaba, e a saída de Maiara no Instagram fizeram internautas especularem o fim do relacionamento entre os dois.

Isso porque Fernando publicou uma foto sozinho em seu Instagram com a legenda: ” A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança”. O fato da cantora não curtir as últimas fotos e ter desativado sua conta em seguida geraram dúvidas sobre o relacionamento.

A sertaneja concedeu entrevista ao colunista Leo Dias, e negou o término do namoro. “Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo. Então, eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar”, afirmou a irmã de Maraísa. Segundo nota divulgada pelo jornalista, a cantora revelou não estar preparada para o assédio da web sobre a sua vida pessoal. “Eu não sei se eu estou preparada para a internet, para ler a opinião das pessoas sobre tudo. Só por causa dessa frase, as pessoas começaram a achar que era uma indireta pra mim. O povo na Internet é cruel, eu volta e meia desanimo”, finalizou.

