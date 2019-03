Maior encontro de barbeiros do Brasil movimenta Porto Alegre no final de semana

Quem caminha pelas ruas da Capital e de outras cidades do Rio Grande do Sul, já percebeu uma nova tendência: as barbearias já fazem parte da realidade dos gaúchos, com crescimento cada vez maior no conceito de homens que buscam cuidar da aparência.

Observando esta tendência, Porto Alegre irá receber neste domingo (31) o maior evento do Brasil para profissionais da área, com workshops, palestras e exposições de produtos específicos. A projeção é que cerca de 300 barbeiros, de todo o país, participem do encontro que acontece no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311).

O evento irá contar com os barbeiros mais famosos do Brasil, como um dos idealizadores do evento, o gaúcho Wallex Barber, além de nomes com ampla projeção nacional: Josiel Schaper, barbeiro e youtuber (mais de 22 mil inscritos); e o “Barbeiro 10” (129 mil seguidores no Instagram), famoso pelos cortes inovadores, principalmente o “fade com mechas kiff”, popular entre funkeiros.

