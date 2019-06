Maior loja da Nike adere a manequins plus size

Moda não tem corpo! A maior loja da Nike, NikeTown, em Londres, espalhou pelo local manequins com diferentes tipos de corpos. Ainda em 2017, a marca lançou a primeira coleção esportiva com modelos plus size, mas, apesar de disponibilizar numerações variadas, os modelos expostos nas lojas continuavam sendo exibidos em manequins 34 ou 36.

Como se trata da “loja mãe” da marca, acredita-se que a tendência é de que outras unidades da marca, em diferentes países também adotem a mudança! Incrível, né?

