Mais seis militares e policiais da Venezuela são presos. As detenções fazem parte da mais recente ofensiva de Nicolás Maduro contra oposicionistas

Durante o final de semana, seis integrantes das forças militares e policiais da Venezuela foram presos, de acordo com parentes dos detidos e ativistas de direitos humanos, em mais uma medida da ofensiva do ditador Nicolás Maduro contra opositores. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Miguel Sisco Mora, general da Força Aérea, foi preso na tarde de sexta-feira (21) em um estacionamento em Guatire, a 40 quilômetros de Caracas, segundo relatou sua filha Stephanie Sisco. O capitão da Marinha Rafael Costa foi detido também na sexta-feira, em Guarenas, segundo sua mulher, Waleska Perez.

“Exigimos que o governo nos dê informações sobre o paradeiro dele”, disse Stephanie Sisco no Twitter.

As prisões ocorrem quase dois meses após a fracassada tentativa de retirada de Maduro, liderada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional. Em janeiro, Guaidó invocou a Constituição e se autoproclamou presidente interino do país, argumentando que a vitória de Maduro na eleição havia sido ilegítima. Ele conclamou as forças armadas a o apoiarem.

As prisões também vêm na esteira da visita de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile que é atualmente a chefe do alto comissariado da ONU para direitos humanos.

Na sexta, Bachelet exortou Maduro a libertar os prisioneiros que foram detidos após protestos pacíficos. Maduro afirmou que iria levar a sério as preocupações da ONU.

A ONG venezuelana de direitos humanos Foro Penal havia informado anteriormente que dois coronéis reformados da Força Aérea foram presos em Caracas da tarde de sexta-feira, e dois integrantes do alto escalão da polícia forense da Venezuela foram detidos em Guatire.

Nem o Ministério da Informação venezuelano, nem o gabinete do Procurador chefe comentaram as seis prisões.

De acordo com a Foro Penal, cerca de 700 pessoas estão presas por motivos políticos na Venezuela, entre elas, cerca de 100 militares.

A ditadura de Maduro nega manter prisioneiros políticos, e frequentemente acusa a oposição de fomentar violência. Maduro se refere a Guaidó como fantoche dos Estados Unidos tentando derrubá-lo do poder.

Em sua visita à Venezuela, Bachelet se encontrou tanto com Guaidó, quanto com Maduro. Ela designou dois delegados para monitorar violações de direitos humanos na Venezuela, e afirmou que é grave a situação do país.

“Teremos uma presença do meu gabinete no país pela primeira vez. Chegamos a um acordo com o governo para que uma pequena equipe, de dois oficiais de direitos humanos, permaneça aqui para prover assistência e assessoria técnica e continuar monitorando a situação dos direitos humanos na Venezuela”, disse a chilena na sexta-feira.

Bachelet se reuniu com parentes de detidos. Muitos dos presos são acusados de conspirar para a derrubada do regime de Maduro. Ela também recebeu parentes de pessoas mortas durante os protestos contra o governo —ONGs estimam em 200 as vidas perdidas desde 2014.

Segundo a ONU, um quarto da população venezuelana, o equivalente a 7 milhões de pessoas, requer ajuda humanitária urgente. Outros 4 milhões deixaram o país desde 2015.