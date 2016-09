Mais um negro desarmado é morto pela polícia nos Estados Unidos

Uma policial de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, matou com um tiro um negro que estava desarmado. O homem, identificado como Terence Crutcher, de 40 anos, teve problemas com sua caminhonete, que estragou em uma estrada, quando foi abordado por policiais.

As autoridades divulgaram na segunda-feira (19) o vídeo do caso, que ocorreu na sexta-feira (16), o chefe da polícia de Tulsa, Chuck Jordan, classificou o ocorrido como “muito preocupante”.

No vídeo, Crutcher aparece caminhando em direção ao veículo com as mãos para o alto, seguido pela agente Betty Shelby, que aponta uma arma, enquanto dois outros policiais se juntam a ela, também apontando suas armas contra o homem.

Depois de alguns segundos, Crutcher, aparentemente, baixa seus braços para buscar algo no interior do veículo, momento no qual recebe pelo menos um tiro disparado por Betty e cai no chão. Crutcher morreu no hospital pouco depois.

“Vamos fazer a coisa certa, não encobriremos nada”, disse o comandante da polícia. Betty e outro policial identificado como Tyler Turnbough foram suspensos até que a investigação seja concluída. A morte é mais um caso de violência policial contra negros no país.

