Manifestantes protestam contra ditadura militar em Porto Alegre

Neste domingo (31), data que marca os 55 anos do golpe militar de 1964, manifestantes protestaram em Porto Alegre, contra a ditadura ocorrida no período. Os atos começaram no Parque Marinha do Brasil, onde há um monumento em homenagem às vítimas de repressão na época. Foram depositadas flores no local e relembrados os nomes dos mortos e desaparecidos.

Na sequência, o grupo seguiu para o Parque da Redenção, e se uniu a outras dezenas de manifestantes, seguindo em caminhada, com tambores e palavras de ordem. “Ditadura, censura, tortura, e 64 nunca mais”, gritavam.

Participaram da mobilização populares, militantes de movimentos de esquerda e políticos, como as deputadas Maria do Rosário (PT-RS) e Fernanda Melchionna (PSol-RS), que levavam faixa da Frente Gaúcha pela Democracia e Direitos Humanos.

Deixe seu comentário: