Mano Menezes revela sentimento ao assumir desafio no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras nesta terça-feira (03), Mano Menezes deu declarações sobre o seu novo desafio no comando do time paulista. Por meio de suas redes sociais, Mano comemorou o acerto com o Verdão: “Grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense o meu sim: ‘Sou Palmeiras, sim senhor!”.

O novo comandante do Verdão também falou para o site oficial do clube: “Será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Minha trajetória vem ao encontro do que pensa o clube e sua imensa torcida. O respeito construído como adversário agora nos torna parceiros”.

“Estilo de jogo se constrói com um grupo de jogadores qualificados, e isso certamente temos. As conquistas serão resultado do somatório dessas forças. Os adversários devem ser os outros. Para seguir conquistando, vamos em frente. Que assim seja”, concluiu o gaúcho.

Mano assinou contrato até dezembro de 2021. Juntamente com ele, chegam ao clube paulista o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva.

No ano de 2009, o treinador gaúcho foi considerado pela revista Época um dos cem brasileiros mais influentes. Como atleta, jogou apenas em clubes amadores. Não se profissionalizou como jogador. Ele cursou educação física e se tornou técnico de futebol.