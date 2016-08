Marcelinho Paraíba marca gol e vence em sua estreia pelo Ypiranga de Erechim

A estreia de Marcelinho Paraíba no Ypiranga de Erechim não poderia ter sido melhor. O experiente atacante marcou um gol na vitória do time gaúcho por 2 a 0 sobre o Macaé, no Moacyrzão, no Rio de Janeiro, em jogo realizado neste sábado (27). O duelo foi válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Marcelinho anotou o tento aos 22 minutos do segundo tempo. O ex-gremista ainda quase marcou um golaço mais tarde, salvo pelo goleiro adversário. João Paulo, aos 32min, fechou o escore. Tiago Pedra foi expulso aos 44min.

O Ypiranga obteve a quarta vitória consecutiva e ocupa, por enquanto, a segunda colocação do Grupo B, com 26 pontos. O Botafogo-SP, que tem a mesma pontuação, ainda entra em campo nesta rodada.

As duas equipes voltam a campo no domingo (dia 4), pela 16ª rodada da Série C. Às 16h, o Ypiranga recebe o Mogi Mirim, no Colosso da Lagoa. Mais cedo, às 11h, o Macaé encara o Guaratinguetá, no Frederico Dalmazo.

